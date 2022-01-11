الخارجية تؤكد على أهمية الثقل السياسي لرفع الحظر عن الطيران المدني

أكّد وكيل وزارة الخارجية عمر كتي على أهمية وجود ثقل ودعم سياسي إلى جانب الدعم الفني، للتعجيل ورفع الحظر، عن الطيران المدني.

كتي وخلال لقائه مع رئيس مصلحة الطيران المـدني مصطفى عمار، أنّه جرى الاتفاق على آليات التنسيق والإعداد لزيارة اليونان وعدد من الدول الأوروبية لإطلاع مسؤولي الطيران في تلك الدول على ما اتُّخذ من إجراءات لتوفير البيئة الأمنية واللوجستية في المطارات الليبية.

من جانبه، قال رئيس مصلحة الطيران المدني مصطفى عمار إنّه توجد آفاق تعاون فيما يخص الطيران المدني، مع الخطوط القطرية والإماراتية، والمصرية، والخطوط التركية.

وأشار عمار أنه من المقرر زيارة الجزائر قريبا والالتقاء بمسؤولي الخطوط الجزائرية، موضحا أنّه لدى مصلحة الطيران برنامجا لتدريب الموظفين، وستتخذ المصلحة خطوات هامة لدعم جهود وزارة الخارجية لرفع الحظر عن الطيران المدني.