الخارجية تؤكّد أهمية تعزيز أواصر التعاون مع أمريكا

استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، جيريمي برنت، وذلك بمقر ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس.

ويأتي هذا اللقاء “في إطار حرص الدولة الليبية على تعزيز أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتأكيداً على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يسهم في دعم جهود الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في ليبيا”.

جرى خلال اللقاء “استعراض آخر المستجدات على الساحة السياسية المحلية في ليييا، وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما ناقش الجانبان سبل دعم العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة وشاملة تمهيداً لاستكمال مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد”.

كما تطرق الطرفان إلى “آفاق التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الأولوية، لا سيما في ما يتعلق بإعادة الإعمار، وتطوير الاقتصاد، وتعزيز التنسيق الأمني ومكافحة الجريمة المنظمة، إلى جانب دعم برامج بناء القدرات والتأهيل المؤسسي”.

وأكد الباعور، خلال اللقاء “على التزام ليبيا بالانفتاح والتعاون البنّاء مع شركائها الدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، مثمناً دعمها المتواصل للمسار السياسي وجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL)”.

من جانبه، جدد برنت، “تأكيد موقف بلاده الثابت والداعم لاستقرار ليبيا ووحدتها، واستعداد واشنطن لمواصلة العمل مع السلطات الليبية من أجل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة ديمقراطية وآمنة”.

وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان “على أهمية استمرار التنسيق والتواصل بين البلدين على كافة المستويات، وتعزيز قنوات الحوار السياسي والدبلوماسي، بما يسهم في دعم مساعي ليبيا الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار، وترسيخ مبدأ السيادة الوطنية، وتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين طرابلس وواشنطن”.