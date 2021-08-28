الخارجية تبحث أوجه التعاون مع تشاد في تأمين الحدود

التقى بالعاصمة التشادية انجامينا، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد خليل عيسى، مع وزير خارجية تشاد شريف محمد زين، وذلك لى هامش الزيارة التي قام بها عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، والوفد المرافق له لجمهورية تشاد.

وجرى خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تهم البلدين الجارين، وعلى رأسها مسألة التعاون في تأمين الحدود المشتركة ومكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وأكد الوكيل خلال اللقاء، على أهمية تفعيل الاتفاق الرباعي الموقع بين ليبيا وتشاد والنيجر والسودان عام 2018 بشأن التنسيق المشترك في تأمين حدود هذه البلدان.