الخارجية تبحث استئناف عمل السفارة الروسية بطرابلس

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء، بديوان الوزارة في طرابلس، إيفان مولوتكوف نائب مدير إدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الروسية والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء، مناقشة استئناف السفارة الروسية لعملها بطرابلس وكذلك في قنصليتها بمدينة بنغازي.

كما تم التطرق خلال اللقاء، إلى خروج المرتزقة حيث أعرب الجانبان في هذا الصدد عن دعم لجنة 5+5 وجهودها المبذولة في هذا الخصوص ودعمهما للخطوات المتخذة بما فيها الاجتماع الذي تعقده اللجنة بموسكو اليوم.

من جانبه أعرب الوفد الروسي، عن دعم بلاده الكامل لحكومة الوحدة الوطنية، وجهودها المبذولة من أجل تحقيق الاستقرار في ربوع ليبيا كافة، ورغبة بلاده كذلك في تطوير وتعزيز التعاون في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة البلدين الصديقين، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية.