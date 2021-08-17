الخارجية تبحث الإسراع في فتح المجال الجوي مع مالطا

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة في طرابلس، سفير جمهورية مالطا المعتمد لدى ليبيا تشارلز صليبا.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحة الليبية، حيت أوضحت الوزيرة أن الأوضاع في ليبيا تسير للأفضل، خاصة مع وجود حكومة وطنية واحدة تمثل كل الليبيين وتعمل لصالحهم، وفقا لما تقتضيه المرحلة وصولا لإجراء الانتخابات القادمة المقرر تنظيمها في 24 من شهر ديسمبر القادم، وفق قولها.

وعبر السفير في هذا الصدد، عن استعداد بلاده لتقديم كافة أنواع المساعدة لنإجاح هذا الاستحقاق، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

كما تم خلال اللقاء، بحث تسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين الراغبين في زيارة مالطا، بالإضافة إلى أهمية الإسراع بفتح المجال الجوي بين البلدين من خلال تبادل رحلات الطيران.

وفي ختام اللقاء، نوهت الوزيرة، إلى أن هناك تواصل مستمر مع وزير الخارجية المالطي، لتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة التعاون في مختلف المجالات باعتبار مالطا شريك اقتصادي مهم لليبيا.