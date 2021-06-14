الخارجية تبحث التنسيق مع لجنة 5+5 قٌبيل مؤتمر برلين

التقت وزير الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة في طرابلس، أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء يأتي للتشاور والتنسيق قبيل مؤتمر برلين2 حول ليبيا، حيث أكد أعضاء اللجنة خلال اللقاء على ضرورة دعم الحكومة والخارجية تحديداً لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار كاملاً وبأسرع وقت ممكن بدءً من البند الأول من الاتفاق والمتمثل في فتح الطريق الساحلي وذلك كبادرة لتعزيز الثقة بين الأطراف، ومن تم الانتقال لتنفيذ باقي بنود الاتفاق تمهيداً للانسحاب الكلي لكل القوات الأجنبية والمرتزقة.

من جانبها أكدت الوزيرة لى دعمها الكامل لعمل اللجنة وجهود أعضائها العشر في مساعيهم لفرض سيادة الدولة وتحرير القرار السيادي فيها، حيث أنه لا تهاون اتجاه هذا المبدأ الوطني، وفق قولها.

كما أكدت المنقوش أنها رفقة وكيل الوزارة للشؤون السياسية تعمل داخليا وخارجياً على وضع بنود اتفاق وقف إطلاق النار موضع التنفيذ وفتح الطريق الساحلي قبل مؤتمر برلين2، والذي ستسعى جاهدة فيه لحشد الدعم الدولي لتنفيذ كامل اتفاق وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار الأمني والعمل على توحيد المؤسسات السيادية لضمان تنفيذ خارطة طريق المرحلة التمهيدية وصولاً للانتخابات نهاية العام.