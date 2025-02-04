مناقشة سبل تحقيق «الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة» في البلاد

عقدت إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، بالشراكة مع مدير الإدارة الأوروبية، اجتماعاً تقابلياً مع رئيس مؤسسة خبراء فرنسا، وسفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا، والوفد المرافق لهم، بغية تعزيز أواصر التعاون.

وخلال الاجتماع، “ناقش الحاضرون آليات ضمان استدامة المشاريع التنموية وتحقيق تأثير اقتصادي مستدام، مع التأكيد على أهمية تأمين التمويل طويل الأجل لضمان استمرارية هذه المبادرات وتعزيز أثرها الإيجابي على الاقتصاد الليبي ومختلف المجالات الأخرى ذات الأولوية”.

كما تم التطرق إلى “سبل تعزيز التنسيق بين المؤسسات الليبية والدولية لضمان تنفيذ البرامج التنموية بكفاءة وبما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلاد”.