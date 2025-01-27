الخارجية تبحث تطوير التعاون مع صربيا في كافة المجالات

عُقد بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، على هامش منتدى الأعمال الليبي الصربي، اجتماعاً حضره عن الجانب الليبي أبوبكر إبراهيم الطويل مدير إدارة الشؤون الأوروربية وأشرف التائب مدير إدارة التعاون الدولي، ومحمد بن غلبون سفير دولة ليبيا لدى جمهورية صربيا؛ وعن الجانب الصربي حضره نيكولا ستويانوفيتش أمين الدولة بوزارة الخارجية الصربية رئيس الوفد المشارك، في المنتدى الاقتصادي الليبي الصربي، المقام في العاصمة طرابلس والوفد المرافق له.

وبمناسبة الذكرى “70” للعلاقات الثنائية، “ناقش الطرفان الجهود المبذولة لتعزيز وتوطيد الصداقة والتعاون بين البلدين، وكذلك تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليمياً ودولياً”.

كما تناول اللقاء “بحث سبل وآفاق تطوير التعاون بين البلدين في كافة المجالات، يأتي في مقدمتها إعادة فتح القسم القنصلي بالسفارة الصربية في طرابلس ومنح التأشيرات المتعلقة بالمواطنين الليبيين خاصة الطلبة، والاتفاق على عقد اجتماعات “اللجنة الليبية الصربية المشتركة” لمراجعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة سابقا بين البلدين وتحديثها وتفعيلها، بما يتناسب مع الوقت الراهن لكلا البلدين”.

هذا وتطرق الاجتماع إلى “تبادل وجهات النظر في العديد من المواضيع بمختلف مجالات التعاون الثنائي وايجاد آلية للنظر في كافة المواضيع الأخرى العالقة وحلحلتها بما يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين”.