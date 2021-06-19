الخارجية تبحث تطوير العلاقات مع العراق وعودة السفارة العراقية

بحثت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، مع نظيرها العراقي فؤاد حسين، العلاقات الثنائيّة بين البلدين، وسُبل تطويرها، وعودة السفارة العراقية للعمل من داخل طرابلس.

وجدد وزير الخارجية العراقي خلال الاجتماع الذي عقده مع المنقوش، على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، دعم العراق للجهود الدوليَّة لإعادة الأمن، والاستقرار في ليبيا، واعتماد الخيار السياسي بما يلبي تطلعات الشعب الليبي، وفق قوله.

وأكد وزير الخارجية العراقي رغبة بلاده في إعادة فتح السفارة العراقيّة في ليبيا، للقيام بدورها في تنشيط العمل السياسي والدبلوماسي وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، بحسب ما نقل الموقع الرسمي للخارجية العراقية.

من جانبها استعرضت وزيرة الخارجيّة الوضع الحالي في ليبيا، وعوامل استقراره، وسُبل عودة الحياة الطبيعية فيها، مؤكدة استعداد ليبيا لتقديم المساعدة والتسهيلات لعودة عمل السفارة العراقية في طرابلس، وتذليل كافة الصعوبات في هذا الشأن.