الخارجية تبحث تعزيز آفاق التعاون مع مالطا

اجتمع وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي محمد خليل عيسى، أمس الأربعاء، بديوان الوزارة في طرابلس، بالسفير المالطي المعتمد لدى ليبيا تشارلز صليبا.

وناقش الاجتماع آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين والمرتكز على عقود مضت وفي المجالات كافة، وما أبدته وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش بخصوص دعم البعثات الدبلوماسية التي عادت للعمل من داخل البلاد.

وأعرب الوكيل عن شكره وتقديره للحكومة المالطية التي بادرت في عودة سفارتها للعمل من داخل ليبيا وكذلك استئناف الخطوط المالطية لرحلاتها إلى ليبيا.

كما ناقش الاجتماع أهمية منح التأشيرات للمواطنين الليبيين بشكل اعتيادي، وعدم اقتصارها على الوفود ورجال الأعمال فقط.

من جانبه برر السفير عدم الشروع في منح المواطنين الليبيين تأشيرات دخول لبلاده مرده إلى أن هناك آلية عمل مشتركة بين البلدين جاري التنسيق بشأنها، منها جائحة كورونا.

وفي هذا الصدد، أشار الوكيل إلى أنه بالإمكان التنسيق بين البلدين لاعتماد بروتوكول صحي بهدف تسهيل عملية تنقل المواطنين بين البلدين.

هذا وتم خلال الاجتماع الاتفاق على التعاون في عديد المجالات منها التدريب، وبإشراف وزاراتي خارجية البلدين.