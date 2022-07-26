الخارجية تبحث تعزيز التعاون الثنائي مع الصين

استقبل وكيل الوزارة لشؤون التعاون الدولي والمنظمات بحكومة الوحدة الوطنية عمر كتي، بمقر ديوان وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس، القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا وانغ تشيمين.

ورحب الوكيل في مستهل اللقاء، بوانغ تشيمين، منوها بعمق علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

وأعرب القائم بأعمال السفارة الصينية في ليبيا عن مستوى العلاقات المشتركة بين البلدين وآفاق تطويرها، وقد قدم شرحًا خلال هذا اللقاء؛ حول نتائج زيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالصين، بإلإضافة إلى توجيه دعوة للوزيرة للمشاركة في الاجتماع الافتراضي للرئاسة المشتركة لمنتدى التعاون الإفريقي – الصيني، والمقرر عقده خلال شهر أغسطس من العام الجاري.

من جهته، أكد الوكيل على أهمية تعزيز افاق التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى التنسيق المشترك في المنظمات الدولية، ونوه على أهمية التواصل بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والوكالة الصينية للتعاون الانمائي الدولي (CIDCA)، من خلال توقيع مذكرة تفاهم لعمل الوكالة في ليبيا، وهي إحدى توصيات السيدة معالي الوزير، والتي تهدف لخلق وتنظيم شركات التعاون الدولي بين ليبيا من جهة، والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية من جهة أخرى.