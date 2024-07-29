«الخارجية» تبحث تعزيز التعاون الدولي بمجال مكافحة المخدرات

عقد «عبدالرحمن الهادي خمادة» مدير إدارة الشؤون الأوروبية بمقر وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعا مع المختصين بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وإدارة مكافحة المخدرات بمصلحة الجمارك.

وتركز الاجتماع على كيفية تعزيز التعاون الدولي مع بعض الدول الصديقة من أجل المساهمة في تطوير التعاون وتبادل الخبرات والتدريب في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

ويأتي ذلك في إطار التنسيق والتشاور لإيجاد شراكة استراتيجية مشتركة مع المؤسسات والأجهزة الدولية المختصة في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة.

وفي السياق ذاته، التقي إمحمد سعيد زيدان وكيل شؤون المغتربين رئيس لجنة التدريب بالوزارة، مع خليفة الرحيبي مدير المعهد الدبلوماسي.

حيث تناول الاجتماع مناقشة أخر المستجدات وخطط التدريب التي تسهم في رفع الأداء الدبلوماسي من قبل المعهد والتنسيق المستمر والدائم مع رئيس اللجنة.