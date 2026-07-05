الخارجية تبحث تعزيز التعاون مع «الأمم المتحدة»

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، اليوم الأحد 5 يوليو 2026، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية أولريكا ريتشاردسون، وذلك بحضور مدير إدارة المنظمات الدولية المكلف السيد سفيان بالخير.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مستجدات التعاون القائم بين دولة ليبيا ومنظومة الأمم المتحدة، وسبل تعزيز التنسيق المشترك في المجالات الإنسانية والتنموية، بما يدعم جهود حكومة الوحدة الوطنية في ترسيخ الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

كما تناول اللقاء آفاق توسيع الشراكة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومنظومة الأمم المتحدة، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بما يرفع كفاءة البرامج والمبادرات الأممية داخل ليبيا.

وأكد الطاهر الباعور حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع بعثة الأمم المتحدة وكافة وكالاتها وبرامجها وصناديقها، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسارات التنمية والاستقرار في ليبيا.

من جانبها، أعربت أولريكا ريتشاردسون عن تقديرها لمستوى التعاون القائم مع الجانب الليبي، مؤكدة التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم ليبيا والعمل بالشراكة مع المؤسسات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية والاستقرار.