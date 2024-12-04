الخارجية تبحث تعزيز التعاون مع هولندا بمجال الاقتصاد والتنمية

في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين ليبيا وهولندا، استقبل كل من أبوبكر إبراهيم الطويل مدير إدارة الشؤون الأوروبية، وأشراف التائب مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، مديرة إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الهولندية اوقوستا كورثالس ألتس والوفد المرافق لها.

ناقش اللقاء الجهود المبذولة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تناول اللقاء بحث سبل وآفاق تطوير التعاون بين البلدين في مجال الاقتصاد والتنمية، بما يحقق المنفعة المشتركة لكلا الجانبين.