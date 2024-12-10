الخارجية تبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا

التقى أبوبكر إبراهيم الطويل، مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، سفير روسيا الاتحادية المعتمد لدى دولة ليبيا، أيدار اغانين، وحضر اللقاء المكلف بمتابعة ملف روسيا الاتحادية بالإدارة.

وتناول اللقاء “أوجه التعاون الثنائي القائم بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزه ، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك”.

وأكد السفير على “رغبة روسيا الاتحادية في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى قرب مباشرة سفارة روسيا الاتحادية أعمالها من مقرها الجديد بالعاصمة طرابلس، وتطلع بلاده إلى انعقاد اللجنة المشتركة الليبية الروسية، خلال الأيام القادمة”.