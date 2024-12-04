الخارجية تبحث تعزيز العلاقات مع الاتحاد السويسري

التقى أبوبكر إبراهيم الطويل، مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، جوزيف رنجلي، سفير الاتحاد السويسري المعتمد لدى دولة ليبيا.

وتناول اللقاء “العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين الصديقين”.

وحث مدير المدير الجانب السويسري، “على أهمية عودة السفارة السويسرية للعمل مِن العاصمة طرابلس، وذلك لتسهيل التواصل الدبلوماسي بين البلدين اسوة بعدد مِن السفارات التي عادت للعمل مِن طرابلس”.

وأعرب رنجلي، “عن أمله في قرب عودة السفارة السويسرية لممارسة عملها من داخل ليبيا”.