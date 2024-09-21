الخارجية تبحث تعزيز العلاقات مع اليابان وصربيا

التقى مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية المكلفة بحكومة الوحدة الوطنية، أشرف التائب، مع القائم بأعمال السفارة اليابانية في ليبيا مساكي أماديرا.

وبحث اللقاء سبل التعاون المشترك في إطار برامج وكالة التعاون اليابانية لعام 2025م، كما تباحث الجانبان حول تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة المشاريع التنموية المستقبلية بما يسهم في دعم جهود التنمية والاستقرار في ليبيا.

من جهة أخرى، وعلى هامش الزيارة التي يقوم بها وفد وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية إلى اكاديمية الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية الصربية؛ التقى مدير معهد الدراسات الدبلوماسية خليفة احمد الرحيبي، وبحضور سفير دولة ليبيا في صربيا محمد بن غلبون، مع أمين عام وزارة الخارجية الصربية دوشان كوزارف رفقة مدير الأكاديمية الدبلوماسية في بلغراد.

وتناول اللقاء “تعزيز التعاون بين المعهد الدبلوماسي والجهات ذات العلاقة في التدريب الدبلوماسي من خلال تبادل الخبرات وتنظيم البرامج في مختلف الشؤون الدبلوماسية والسياسية بين البلدين الصديقين”.

كما التقى الرحيبي، وبحضور سفير دولة ليبيا في صربيا محمد بن غلبون، مع أمين عام وزارة الخارجية الصربية دوشان كوزارف رفقة مدير الأكاديمية الدبلوماسية في بلغراد.

وتناول اللقاء “تعزيز التعاون بين المعهد الدبلوماسي والجهات ذات العلاقة في التدريب الدبلوماسي من خلال تبادل الخبرات وتنظيم البرامج في مختلف الشؤون الدبلوماسية والسياسية بين البلدين الصديقين”.

والتقي مدير المعهد الدبلوماسي خليفة الرحيبي، أيضا مع مدير الأكاديمية الدبلوماسية مارينا يوفيتشيفيتش، بحضور سفير دولة ليبيا لدى جمهورية صربيا محمد بن غلبون؛ حيث جاءت هذه الزيارة تلبيةً لدعوة وزارة الخارجية الصربية وتنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2022م، للتعاون المشترك في مجالات التدريب بين “المعهد والأكاديمية الدبلوماسية الصربية في بلغراد”.

وتناول اللقاء “سبل تنفيذ آليات تبادل التدريب بين البلدين الصديقين في المجالات الدبلوماسية؛ وكيفية الاستفادة من البرامج والخبرات التي يقدمها كل من المعهد الدبلوماسي في ليبيا والأكاديمية الصربية في مجال تدريب وتأهيل الكوادر الدبلوماسية والسياسية”.