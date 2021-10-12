الخارجية تبحث تفعيل اتفاقيات التعاون مع النمسا

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، بمقر الوزارة في طرابلس، سفير النمسا المعتمد لدى ليبيا كريستوف مينيورغ.

وتابع اللقاء ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء الوزيرة مع نظيرها النمساوي ألكسندر شالينبرغ، على هامش مشاركتها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، شهر سبتمبر الماضي.

وتم التأكيد خلال اللقاء، على تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل اتفاقيات التعاون بين البلدين وفي المجالات كافة.

كما تطرق لقاء الوزيرة مع السفير النمساوي، إلى إمكانية الاستفادة من التقنية النمساوية المتخصصة في حماية الحدود، وذلك للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والظواهر السلبية الأخرى المتمثلة في التهريب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والاتجار بالبشر، وما أبداه وزير خارجية النمسا من استعداد بلاده في هذا الخصوص.

هذا وبحث اللقاء، إمكانية تدريب الدبلوماسيين الليبيين في المعهد الدبلوماسي النمساوي العريق، الذي يعد من أقدم وأشهر المعاهد الدبلوماسية في العالم، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.