الخارجية تبحث تنسيق آليات التعاون الإنمائي مع اليابان

التقى وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي، أمس الأربعاء، بديوان الوزارة في طرابلس، القائم بالأعمال بسفارة اليابان لدى ليبيا ماساكي أماديرا.

وتم خلال اللقاء استعراض الدعم المقدم من اليابان في مجال المنح الدراسية، وتدريب وتأهيل الكوادر الليبية في القطاعين العام والخاص.

وأعرب الوكيل عن رغبة الوزارة، في التعامل المباشر مع وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)، من خلال دعوتهم لتوقيع مذكرة تفاهم مع الوزارة، وذلك للاستفادة من خبرات اليابان في عدة مجالات أهمها، نقل المعرفة في مجال العلوم وتقنية المعلومات، وتوطين الصناعة لتحقيق التنمية المكانية، وتنشيط القطاع الخاص عن طريق دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة.

من جهته استعرض القائم بالأعمال الياباني خلال اللقاء، مجالات الدعم الذي تقدمه بلاده لليبيا، مشيرا إلى المنح الدراسية المقدمة لطلاب الدراسات العليا الليبيين هذا العام، بالإضافة إلى دورة تدريبية في مجال تطوير سياسات الشركات الصغرى والمتوسطة.

وفي ختام اللقاء، أكد القائم بالأعمال بسفارة اليابان لدى ليبيا، دعم بلاده الكامل للاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر القادم، واستعداد اليابان لدعم مبادرة استقرار ليبيا، والمؤتمر الدولي الذي ستنظمه ليبيا بخصوص هذه المبادرة نهاية الشهر الجاري، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.