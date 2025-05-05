الخارجية تبحث تنفيذ قرار إعادة تنظيم البعثات الدبلوماسية في الخارج

ترأس وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة، بحضور عدد من مديري الإدارات السياسية والفنية، إلى جانب مدير مكتب التفتيش والرقابة، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية.

وجاء الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (298) لسنة 2025، بشأن إعادة تنظيم السفارات والقنصليات والبعثات الليبية في الخارج.

وتم خلاله مناقشة الآليات والإجراءات العملية الكفيلة بوضع القرار موضع التنفيذ، بما يضمن تحسين الأداء المؤسسي للبعثات، وتعزيز كفاءتها في تمثيل الدولة الليبية وتقديم الخدمات القنصلية للجاليات بالخارج.

وأكد الباعور أهمية الالتزام بتنفيذ القرار وفق جدول زمني واضح، وضرورة التنسيق بين الإدارات المعنية بالوزارة، مشددًا على أن القرار يمثل خطوة أساسية ضمن جهود الدولة لإصلاح وتحديث العمل الدبلوماسي، وتعزيز الحضور الليبي الإقليمي والدولي.