الخارجية تبحث سُبل عودة رحلات الطيران الدولية إلى ليبيا

عُقد اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية في طرابلس، اجتماع موسع، ضم وكيل الوزارة لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي، ووكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي خالد السويسي، وبحضور مديرا مصلحتي الطيران المدني والمطارات، وبمشاركة مندوبين عن وزارة الداخلية، ومصلحة الجمارك، وجهاز الأمن الداخلي.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية، بأن الاجتماع يأتي لمناقشة سبل عودة رحلات الطيران الدولية إلى المطارات الليبية.

وتم خلال الاجتماع، استعراض الصعوبات التي تواجه قطاع النقل الجوي وآلية معالجتها بالتنسيق بين القطاعات المختلفة، والوقوف على أوضاع المطارات الليبية ومدى جاهزيتها لاستقبال الرحلات الدولية.

وفي هذا الصدد، أكد الحضور على أهمية تكاثف الجهود والتنسيق الأمثل بين القطاعات المختلفة المُكلفة بتسيير عمليات النقل الجوي، مما يساهم في تخفيف أعباء السفر على المواطنين، وتسهيل إجراءات الحركة بالمطارات.