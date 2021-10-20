الخارجية تبحث عودة شركات كوريا الجنوبية لاستكمال مشاريعها

اجتمع مدير إدارة شؤون آسيا وأستراليا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي أحمد النعاس، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة في طرابلس، مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية المعتمد لدى ليبيا لي سانغ يو.

وتم خلال الاجتماع، بحث جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومنها إعادة إحياء اللجنة المشتركة، وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وتم التطرق إلى إعادة فتح السفارة الكورية لمباشرة أعمالها من طرابلس، وتفعيل القسم القنصلي بها لتقديم التأشيرات والخدمات اللازمة للمواطنين من طرابلس، اعتباراً من نهاية الشهر الجاري.

كما ناقش الاجتماع عودة الشركات الكورية، لاستكمال مشاريعها المتوقفة في ليبيا في أقرب وقت ممكن.