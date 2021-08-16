الخارجية تبحث عودة عمل السفارة المصرية بطرابلس والقنصلية في بنغازي

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، اليوم الاثنين، سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيا تامر مصطفى.

ونقل السفير في مستهل اللقاء، تحيات رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي ، ووزير الخارجية السيد سامح شكري وتمنياتهم للشعب الليبي بأن ينعم بالأمن والاستقرار.

من جهتها رحبت الوزيرة بالسفير، متمنية له طيب الإقامة بالأراضي الليبي ، مؤكدة بأنه سيلقى كل التعاون من الجانب الليبي في إنجاح مهامه، تعزيزا للعلاقات الاخوية المتميزة والمصير المشترك الذي يربط الشعبين الشقيقين، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

وكشف السفير عن قرب تجهيز مقري السفارة والقنصلية المصرية بطرابلس وإعادة افتتاحهما لتقديم خدماتهم من العاصمة طرابلس، مشيرا كذلك إلى الترتيب لتجهيز مبنى القنصلية في بنغازي.

كما تطرق اللقاء إلى الآفاق المشتركة للتعاون بين البلدين، وسُبل تطويرها لتشمل كافة المجالات وفي مقدمتها الصحة، والتعاون القضائي، والاقتصادي، إلى جانب تنظيم تواجد العمالة المصرية بليبيا، وتقنين وضعهم من خلال الربط الإلكتروني للمنظومات المتعلقة بالعمالة.

وأعربت الوزيرة عن امتنانها لمصر، لتضامنها مع الشعب الليبي في التصدي لجائحة كورونا، في إشارة إلى كميات الأوكسجين التي أرسلتها مؤخرا إلى ليبيا.