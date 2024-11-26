الخارجية تبحث مذكّرة التفاهم المبرمة مع بعثة الاتحاد الأوروبي

تنفيذاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين بعثة الاتحاد الأوروبي للدعم في الإدارة المتكاملة للحدود في ليبيا “ايوبام”، عقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً اليوم الثلاثاء، برئاسة أبوبكر إبراهيم الطويل، مدير إدارة الشؤون الأوروبية، بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية والسفير “يان فيشيتال” رئيس البعثة، والخبراء من الجانبين.

وتم خلال الاجتماع “مراجعة وتقييم الأنشطة السابقة للبعثة مع الجهات الليبية الشريكة المعنية بالإدارة المتكاملة للحدود، والأنشطة والمشاريع المستقبلية، وما يتصل بها من مقترحات وخطط مشتركة”.