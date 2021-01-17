الخارجية تبحث مساهمة الشركات الألمانية في مشاريع الطاقة الكهربائية

استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، اليوم الأحد، بمقر ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا أوليفر أوفتشا.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

كما اتفق الجانبان على أهمية الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين من خلال مساراتها الثلاث الأمنية والسياسية والاقتصادية، وضمان الوصول لانتخابات تشريعية ورئاسية في شهر ديسمبر القادم.

على صعيد آخر، بحث الوزير مع السفير الألماني ملف التعاون الثنائي مؤكدا على أهمية مساهمة الشركات الألمانية في مشاريع البناء والتعمير وتطوير بعض القطاعات، خاصة منها قطاع الطاقة الكهربائية.