الخارجية تبحث مع الاتحاد الأوروبي رفع الحظر عن الطيران

عقدت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية اجتماعًا افتراضيًا مع بعثة الاتحاد الأوروبي المعتمدة لدى ليبيا، خصص لمتابعة ملف رفع الحظر المفروض على الطيران المدني الليبي في الأجواء الأوروبية.

وجاء الاجتماع تنفيذًا لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وبتوجيهات وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، في إطار تكثيف الجهود الدبلوماسية والفنية الهادفة إلى معالجة هذا الملف.

وشارك في الاجتماع مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية أبوبكر الطويل، ونائب رئيس مصلحة الطيران المدني عبدالرحمن بن يوسف، إلى جانب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، والوفد المرافق له، وبحضور رئيس قسم شمال أفريقيا بإدارة النقل في المفوضية الأوروبية أندريو فيليبو.

وناقش الجانبان آخر المستجدات المتعلقة بملف رفع الحظر عن الطيران المدني الليبي، حيث جرى الاتفاق على تعزيز التنسيق المشترك، وتسريع الإجراءات الفنية والإدارية، والعمل على تذليل العقبات التي تعيق استكمال المتطلبات اللازمة لرفع الحظر في أقرب وقت.

وأكد الطرفان أهمية مواصلة التواصل المباشر، وتكثيف وتيرة العمل المشترك، بما يسهم في دعم جهود إعادة الطيران المدني الليبي إلى الأجواء الأوروبية وفق المعايير المعتمدة.