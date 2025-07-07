الخارجية تبحث مع البوسنة والهرسك تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل خط طيران مباشر

استقبل مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، أبوبكر إبراهيم الطويل، اليوم الإثنين، سفير البوسنة والهرسك لدى ليبيا، سناد ماشوفيتش، بمقر ديوان الوزارة، بحضور رئيس قسم الجنوب بالإدارة، نادية محمد مسعود، وعدد من المسؤولين المعنيين بملف العلاقات الليبية البوسنية.

وتناول اللقاء التأكيد على الطابع التاريخي للعلاقات بين البلدين، وبحث الجانبان سبل تفعيل خط الطيران المباشر بين ليبيا والبوسنة والهرسك، لما لذلك من أهمية في تسهيل حركة الوفود الرسمية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي.

كما ناقش الجانبان ضرورة حلحلة الملفات العالقة بين البلدين، بما يسهم في تطوير العلاقات الثنائية ودفعها نحو مزيد من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات.