الخارجية تبحث مع الجزائر تعزيز التعاون في كافة المجالات

استقبل مدير إدارة الشؤون العربية بديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، بمقر الإدارة العربية، القائم بأعمال السفارة الجزائرية لدى ليبيا.

وجاء اللقاء في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين ليبيا والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حيث تم بحث العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

كما تناول اللقاء مناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير العلاقات الدبلوماسية والتعاون في مختلف المجالات.