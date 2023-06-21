الخارجية تبحث مع السفارة اليابانية استئناف عمل الشركات في ليبيا

بحثت وزارة الخارجية، ممثلة في مدير إدارة آسيا وأستراليا في الوزارة، مع القائم بالأعمال الياباني لدى ليبيا «ماسكي أمديرا» عودة الشركات اليابانية واستئناف عملها في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم القائم بالأعمال الليبي في اليابان، وعددا من مديري الإدارات في المؤسسة الوطنية للنفط، وعن الجانب الياباني عدة مؤسسات تمثل اقتصاديات الطاقة «IEEJ» ومركز «JIME» و 5 مؤسسات يابانية حكومية و 16 شركة في مجال النفط والخدمات المساندة بحضور 41 مشاركًا.

وتركز الاجتماع، حول عودة الشركات اليابانية العاملة في مجال النفط والغاز، من خلال عمليات البحث والاستكشاف، ومناخ الأعمال والاستثمار في النفط والغاز، ودعوة الشركات اليابانية المهتمة بخطط التنمية والتطوير.