الخارجية تبحث مع الهند دعم التبادل التجاري والتعاون الصحي والتعليمي

استقبل السفير أشرف التائب، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محمد عليم، القائم بأعمال السفارة الهندية لدى دولة ليبيا، وذلك بمقر ديوان الوزارة في طرابلس.



وتناول اللقاء سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، حيث جرى التباحث حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها دعم التبادل التجاري، وتشجيع مشاركة الشركات الليبية في المعارض والفعاليات الاقتصادية في الهند، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجالي الصحة والتعليم، وبحث إمكانية الاستفادة من الخبرات الهندية في القطاعات التنموية المختلفة.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على عمق العلاقات الإيجابية التي تربط دولة ليبيا وجمهورية الهند، وعبّرا عن حرصهما على مواصلة التنسيق وتطوير آليات التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين في شتى المجالات.