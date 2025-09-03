الخارجية تبحث مع الهند ترتيبات زيارة وفد صناعي إلى طرابلس.. تعزيز التعاون مع اليابان

عقد مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، أشرف التائب، لقاءً مع القائم بأعمال سفارة جمهورية الهند لدى ليبيا، محمد عليم، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وتناول اللقاء الترتيبات الخاصة بزيارة وفد من اتحاد الصناعات الهندي إلى طرابلس، والمقررة الأسبوع المقبل، حيث من المنتظر أن يلتقي الوفد بعدد من المؤسسات والقطاعات الليبية المعنية، لبحث فرص تطوير التعاون الصناعي والتجاري بين ليبيا والهند.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة تسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول من قبل السلطات الهندية لرجال الأعمال والمواطنين الليبيين، بهدف دعم التواصل المباشر، وتشجيع المبادلات الاقتصادية بين البلدين.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التشاور والتنسيق، بما يعزز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري، ويفتح آفاقاً جديدة للشراكة بين ليبيا والهند.

ليبيا واليابان تبحثان تعزيز التعاون التنموي والتقني بين البلدين

التقى أشرف التائب، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، مساكي أماديرا، القائم بأعمال سفارة اليابان لدى ليبيا، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون التنموي بين البلدين وآفاق الشراكة الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة.

وجرى خلال اللقاء استعراض برامج ومشاريع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، باعتبارها أداة رئيسية للدعم الياباني لليبيا في مجالات التنمية، بما يشمل تبادل الخبرات الفنية، والتدريب، وبناء القدرات.

وأكد الجانب الليبي على أهمية تفعيل مجالات التعاون ذات الأولوية، لا سيما في مجالات البصمة الوراثية وأمن المعلومات، بما يتوافق مع احتياجات ليبيا الحالية ويسهم في دعم جهود التنمية الوطنية.

كما شدد الجانبان على ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق لتعزيز التعاون التقني والتنموي بين البلدين الصديقين.