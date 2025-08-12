الخارجية تبحث مع مؤسسات وطنية تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا

عقد بديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، الاجتماع التشاوري الثاني مع عدد من المؤسسات الليبية المعنية ببرامج وخطط التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ضمن إطار السياسة الأوروبية للجوار الجنوبي (ENP).

وجاء الاجتماع تحت رعاية وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، وإشراف إدارة الشؤون الأوروبية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المكلف، وبما يتماشى مع المنشورين رقم (10) لسنة 2021م ورقم (17) لسنة 2023م، اللذين يؤكدان على أهمية التنسيق والتشاور بين الجهات الحكومية ووزارة الخارجية لضبط وتنظيم التواصل مع المنظمات والهيئات الدولية.

وتأتي هذه الاجتماعات التشاورية في إطار سعي ليبيا لتعزيز حضورها وتفعيل برامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، خصوصاً ضمن سياسة الجوار الجنوبي (ENP) التي تهدف إلى دعم الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول جنوب المتوسط. ويكتسب هذا التنسيق أهمية خاصة في المرحلة الحالية لضمان انسجام المبادرات الوطنية مع الأطر الأوروبية، وتحقيق أكبر استفادة من مشاريع الدعم الفني والتمويل الموجهة لقطاعات حيوية مثل التعليم، والصحة، والطاقة، وإدارة الهجرة، كما تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة الليبية بتطبيق ضوابط وآليات واضحة للتواصل مع المنظمات الدولية بما يحافظ على وحدة الموقف الوطني ويعزز الشفافية في إدارة العلاقات الخارجية.