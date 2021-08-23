الخارجية تبحث مع وزارة الإسكان عودة الشركات الأجنبية

استقبل وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي، بمقر الوزارة في طرابلس، وكيل الشؤون الفنية بوزارة الإسكان والتعمير خالد العبدلي.

وبحث اللقاء مسألة عودة الشركات الأجنبية لاستكمال مشاريعها في ليبيا والشروط والظروف المناسبة لذلك، وأيضاً التعويضات التي تُطالب بها بعض الشركات الأجنبية، عن فترة الانقطاع عن العمل وضياع المعدات والمقار التي تشغلها هذه الشركات في السابق.

واتفق الوكيلان على أهمية تشكيل لجنة من وزارة الإسكان والقطاعات ذات الصلة من أجل وضع الحلول لهذه المسألة ومعالجتها بما يضمن حقوق الدولة الليبية.