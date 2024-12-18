الخارجية تبحث نتائج «منتدى الأعمال الليبي الإيطالي»

استقبل أبوبكر إبراهيم الطويل، مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، ريكاردو فيلا، نائب سفير جمهورية إيطاليا المعتمد لدى دولة ليبيا.

وخلال المقابلة جرى “بحث عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بتنمية وتطوير علاقات البلدين وفي مقدمتها نتائج أعمال منتدى الأعمال الليبي الإيطالي، ومستجدات تنفيذ الطريق السريع الجديد وفق الالتزام الإيطالي، وإعادة العمل باتفاق الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة، وغيرها من المسائل المتعلقة بالمصالح المشتركة للجانبين”.