الخارجية تتابع أوضاع القنصلية في مصر وتتفقد مبنى الملحقيات

في إطار متابعة وزارة الخارجية والتعاون الدولي لأوضاع السفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج، أُجريت زيارة إلى مقر القنصلية العامة لدولة ليبيا بمدينة الإسكندرية (قصر لوران)، بهدف مناقشة سير العمل والاطلاع على التحديات التي تواجه تقديم الخدمات القنصلية للجالية الليبية في جمهورية مصر العربية، وبحث السبل الكفيلة بمعالجتها.

وضم الوفد المشارك في الزيارة كلاً من وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، مدير الإدارة العربية بديوان الوزارة، ومندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، القائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة. وكان في استقبالهم المكلف بأعمال القنصلية العامة وموظفو البعثة.

كما شملت الزيارة جولة تفقدية لمبنى الملحقيات، لمتابعة أعمال الصيانة الجارية وتقييم مراحل تنفيذها.