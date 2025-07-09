الخارجية تتابع أوضاع المغتربين الليبيين في الخارج

في إطار استكمال سلسلة الاجتماعات الخاصة بمتابعة أوضاع المغتربين الليبيين في الخارج، عُقِد يوم الأربعاء الموافق 9 يوليو 2025، اجتماع موسع بديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة امحمد زيدان، وكيل الوزارة لشؤون المغتربين.

وشهد الاجتماع حضور مدير مكتب رئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، حيث تم بحث أبرز التحديات التي تواجه المواطنين الليبيين المقيمين خارج البلاد، خاصة على الصعيدين الفني والقانوني.

وناقش المجتمعون السبل الكفيلة بمعالجة العراقيل التي تعيق إجراء التسويات والإجراءات الإدارية اللازمة، وذلك بهدف ضمان حصول المغتربين على حقوقهم وتسهيل تعاملهم مع مؤسسات الدولة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق حرص وزارة الخارجية على تطوير السياسات المعنية بالجاليات الليبية في الخارج، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لتقديم خدمات فعّالة تسهم في حلحلة الملفات العالقة للمغتربين.