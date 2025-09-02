الخارجية تتابع مستجدات ملف «الحدود البحرية» لتعزيز السيادة الوطنية

عُقد في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماع ضم وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، مع رئيس وأعضاء لجنة الحدود البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع عرضًا مرئيًا مفصلًا حول ملف الحدود البحرية للدولة، تضمن استعراضًا للوضع الراهن، والتحديات القائمة، ومناقشة عدد من القضايا المرتبطة بهذا الملف الحيوي.

وشهد اللقاء نقاشات معمقة بشأن آليات تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في حماية المصالح البحرية الليبية، وضمان سيادتها على مياهها الإقليمية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التزام حكومة الوحدة الوطنية بتفعيل جهود التعاون المؤسسي وتكثيف المتابعة لملفات السيادة الوطنية، تأكيدًا على دور الدولة في حماية حدودها البرية والبحرية.