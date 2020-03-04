الخارجية تتحفظ على قرار الجامعة العربية بشأن «الدور التركي»

ليبيا تحفظت على قرار الجامعة العربية المتعلق بسوريا بشكل كامل. [أرشيفية/رويترز]

أكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني أن دولة ليبيا تحفظت على قرار الجامعة العربية في اجتماعها العادي على مستوى وزراء الخارجية المتعلق بما سُمّي بـ”التدخلات التركية” في الشؤون الداخلية للدول العربية معتبرة إياه كيلًا بمكيالين.

وقالت الوزارة في بيان لها، الأربعاء: “ففي الوقت الذي يُدين فيه القرار الدعم التركي لليبيا الذي تم بموافقة الحكومة الشرعية نجده يبرر لتدخل دول عربية فيها رغم وصوله لمرحلة القصف وقتل الأبرياء وتدمير المنشآت”.

وأشار البيان إلى أن القرار اعتبر دعم الحكومة التركية لحكومة الوفاق تدخلا في شؤون ليبيا ما ينم عن تصفية حسابات بين بعض الدول مع تركيا وهو أمر ترفضه ليبيا.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الخارجية تحفظ ليبيا على قرار الجامعة العربية المتعلق بسوريا بشكل كامل.

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