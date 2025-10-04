الخارجية تتخذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة المشاركين بـ«أسطول الصمود»

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، تنفيذًا لتعليمات رئيس الحكومةعبد الحميد الدبيبة، أنها باشرت منذ الساعات الأولى لحادثة اعتراض السفينة الليبية عمر المختار المشاركة في أسطول الصمود، اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة لضمان سلامة المواطنين الليبيين المشاركين ومتابعة أوضاعهم حتى عودتهم إلى الوطن سالمين.

وبحسب بيان الوزارة، تم تكليف فريق من المحامين الدوليين لمتابعة الملف عبر القنوات القانونية والإنسانية المعتمدة، فيما تتابع سفارة ليبيا في عمان مجريات القضية والتنسيق بشأن ترتيبات الإفراج والترحيل بالتواصل المستمر مع الوزارة في طرابلس.

وأكدت الوزارة أن جميع المواطنين الليبيين على متن السفينة في صحة جيدة، وقد تمت مقابلتهم من قبل فريق الدفاع للاطمئنان عليهم، ضمن متابعة مستمرة من الجهات المختصة.

كما أشارت إلى أنه من المقرر الإفراج اليوم عن أربعة من النشطاء الليبيين، مع استمرار الجهود لضمان الإفراج عن باقي المشاركين خلال فترة وجيزة، وتم تجهيز طائرة خاصة لإعادتهم إلى أرض الوطن فور استكمال الإفراج عنهم عبر الأردن بالتنسيق مع السفارة الليبية في عمان.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على موقف ليبيا الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية وتقرير المصير، مجددة تضامنها مع الجهود الإنسانية الهادفة إلى تخفيف معاناة المدنيين في فلسطين.