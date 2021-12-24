الخارجية تتّهم CNN بنشر معلومات مغلوطة عن المواطن الأمريكي المحتجز في ليبيا

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إنّ قناة CNN الأمريكية نشرت معلومات مغلوطة وغير دقيقة حول إيقاف المواطن الامريكي «فرناندو إسبينوزا» وعدم مراعاة الحيادية والدقة في النشر.

وذكرت الخارجية أنّ المواطن الأمريكي المذكور دخل ليبيا بتأشيرة صحيحة وعمل مدرسا في إحدى المدارس وإنتهت صلاحية التأشيرة الممنوحة له ، وجرى إيقافه في الجنوب الليبي من قبل الأجهزة الأمنية لمخالفته الإجراءات، وتواجده في مناطق التوتر دون حصوله على إذن السلطات المختصة بالرغم من تنبيهه عدة مرات.

وتابعت الوزارة أنّ الأمريكي جرى توقيفه لدى السلطات المختصة وجرى تأمين إتصال هاتفي له مع المسؤول القنصلي بالسفارة الأمريكية لدى ليبيا منذ أسبوعين، وقامت السفارة بالإتصال بإسرته.

وأضافت الوزارة أنّ جرى تأخرت ترحيله إلى بلاده، لعدم حصوله على لقاح كورونا وجرى تلقيحه بالجرعة الأولى، وسيجرى ترحيله إلى بلاده مطلع الأسبوع المقبل.