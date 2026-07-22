الباعور: التأهيل و«الالتزام المهني» أساس نجاح العمل الدبلوماسي

اختتم معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، الثلاثاء 21 يوليو 2026، أعمال الدورة التدريبية المخصصة لموظفي الوزارة المرشحين للعمل في البعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج، بمشاركة 95 مرشحًا من مختلف إدارات ومكاتب الوزارة.

وجرت مراسم اختتام الدورة بحضور المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي الطاهر الباعور، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة السفير عبدالحكيم غيث.

واستهدفت الدورة الموظفين المرشحين ضمن قائمة الأسبقية لعام 2019، وشارك فيها موظفون من مختلف إدارات الوزارة، إضافة إلى مكاتبها في بنغازي وسبها والجبل الأخضر وسرت، ضمن برنامج الوزارة لتنظيم إجراءات الإيفاد للعمل في البعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج.

وأكد الطاهر الباعور خلال كلمته في ختام الدورة أهمية تأهيل الموظفين المرشحين للعمل الدبلوماسي، وضرورة امتلاكهم المعرفة الكافية بالتطورات السياسية والإقليمية والدولية، بما يساعدهم على أداء مهامهم بكفاءة وتمثيل الدولة الليبية بصورة تعكس مصالحها ومكانتها.

وشدد الباعور على أهمية الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة للعمل داخل البعثات الدبلوماسية، والتقيد بما ورد في مدونة السلوك الوظيفي، مؤكدًا أن الانضباط المهني والالتزام المؤسسي يمثلان عنصرين أساسيين لنجاح العمل الدبلوماسي وتعزيز أداء المؤسسات الخارجية.

وفي ختام البرنامج التدريبي، سلم مدير معهد الدراسات الدبلوماسية خالد أبوخريص شهادة شكر وتقدير ودرع وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى رئيس مجلس إدارة مركز البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام، تقديرًا للتعاون البناء والمساهمة في إنجاح البرنامج التدريبي.

وتأتي هذه الدورة ضمن جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي لتطوير قدرات كوادرها وتأهيل الموظفين قبل انتقالهم للعمل في الخارج، بما يسهم في رفع مستوى الأداء داخل البعثات الدبلوماسية وتعزيز حضور ليبيا في المحافل الدولية.