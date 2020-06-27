الخارجية تدعو إلى تعاون دولي لفضح المجموعات المعتدية على الحقول النفطية

دعت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، إلى تعاون دولي لفضح المجموعات المعتدية على الحقول النفطية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إنها تابعت التقارير والمعلومات التي تم تأكيدها، والتي تُفيد بوجود مرتزقة أجانب من شركة “فاغنر” الروسية والجنجاويد وغيرهم في الحقول والموانئ النفطية الليبية، والتي كان آخرها يوم أمس في حقل الشرارة، والذين قاموا بقفل إمدادات النفط والموانئ بالتعاون مع حفتر وعناصره، في محاولة أخرى للسيطرة على موارد الدولة وثرواتها للمساومة والابتزاز السياسي.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأعمال تأتي نتيجة انهزام المعتدين ودحرهم وخسارة حلمهم في الانقلاب على السلطة.

وأكد البيان على استمرار الدولة الليبية في عمليات تطهير البلاد وبكل الوسائل من هؤلاء المرتزقة والمعتدين ومن يُساندهم حفاظاً على الأمن القومي الليبي.

كما حذرت خارجية الوفاق من خطورة وجود هذه المجموعات التي وصفتها بـ”الإجرامية والإرهابية” وتعدها تهديداً للأمن الإقليمي والدولي.

ودعت الوزارة الدول الأجنبية المعنية بالقطاع النفطي والتي لها شركات في ليبيا، إلى التعاون من أجل فضح هذه الانتهاكات والدول المتورطة في هذا التدخل السافر، والعمل معاً لوضع الكيانات والأفراد المتورطين في هذه الأعمال تحت العقوبات الدولية بشكل عاجل ومباشر.