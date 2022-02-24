الخارجية تدعو الجالية الليبية في أوكرانيا للإسراع بالتواصل مع لجنة الترحيل

دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، كافة المواطنين الليبيين المتواجدين في أوكرانيا، والراغبين في العودة إلى أرض الوطن، بضرورة الإسراع و التواصل مع أعضاء لجنة الترحيل المُشكلة من قبل السفارة الليبية في جمهورية سلوفاكيا.

وأشارت الوزارة إلى أن التواصل مع لجنة الترحيل متوفر على مدار الساعة، عبر الهاتف العادي والواتساب.

وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، الجالية الليبية المتواجدة والمقيمة في الجمهورية الأوكرانية، إلى تجنب السفر في الوقت الحالي والبقاء في المنزل وفي مكان آمن وعدم الخروج إلا للضرورة.

وأشارت الوزارة في بلاغ عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى أنه سيتم تقديم الدعم اللازم والعاجل عبر السفارة الليبية في كييف، مشيرة إلى أن المجال الجوي الأوكراني مغلق حاليا.

ونوهت وزارة الخارجية لكافة المواطنين الليبيين المقيمين بأوكرانيا بضرورة التواصل مع السفارة الليبية في جمهورية أوكرانيا.