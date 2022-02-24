الخارجية تدعو الجالية الليبية في أوكرانيا للبقاء في مكان آمن

دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، الجالية الليبية المتواجدة والمقيمة في الجمهورية الأوكرانية، إلى تجنب السفر في الوقت الحالي والبقاء في المنزل وفي مكان آمن وعدم الخروج إلا للضرورة.

وأشارت الوزارة في بلاغ عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى أنه سيتم تقديم الدعم اللازم والعاجل عبر السفارة الليبية في كييف، مشيرة إلى أن المجال الجوي الأوكراني مغلق حاليا.

ونوهت وزارة الخارجية لكافة المواطنين الليبيين المقيمين بأوكرانيا بضرورة التواصل مع السفارة الليبية في جمهورية أوكرانيا.