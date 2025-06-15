الخارجية تدعو الجالية الليبية في إيران للتواصل العاجل مع السفارة حال حدوث أي طارئ

دعت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أفراد الجالية الليبية المقيمين في إيران إلى ضرورة التواصل الفوري مع السفارة الليبية في طهران في حال وقوع أي طارئ، مؤكدة حرصها على ضمان سلامة المواطنين الليبيين وتقديم الخدمات القنصلية والإنسانية اللازمة في أسرع وقت ممكن.

وشددت الوزارة في بيان رسمي، على أهمية قيام المواطنين بإبلاغ السفارة عن أماكن تواجدهم الحالية، وذلك لتسهيل عملية التواصل وتقديم الدعم اللازم في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وأكدت الوزارة أن طاقم السفارة في طهران يعمل على مدار الساعة للاستجابة لأي طلبات عاجلة، مشيرة إلى توفر أرقام تواصل مباشرة للجالية، سواء عبر الهاتف الأرضي أو خط الطوارئ المخصص.

أرقام التواصل مع السفارة الليبية في طهران:

الهاتف الأرضي:

📞 +982188377104

📞 +982188377105

هاتف الطوارئ (للتواصل السريع مع الجالية):

📱 +989120264565

وختمت الوزارة بيانها بالدعاء لسلامة جميع المواطنين، مؤكدة استمرارها في متابعة أوضاع الجالية الليبية في الخارج عن كثب.