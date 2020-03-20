الخارجية تدعو المواطنين العائدين من الخارج لحجر أنفسهم 14 يوماً

الوزارة مستمرة في تقديم الخدمات اللازمة والمساعدة لكل المسافرين العالقين. [إدارة الإعلام الخارجي]

أهابت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، بكل المواطنين المسافرين الذين تمكنوا من العودة إلى أرض الوطن أن يقوموا بحجر أنفسهم في مكان معزول عن عائلاتهم وذويهم وأصحابهم لمدة 14 يوما بحسب ما أوصى به الأطباء المختصون وألا يتواصلوا مع غيرهم طيلة هذه الفترة

وأكدت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، الجمعة، أن هذه الإجراءات تصب في مصلحة المواطن وعائلته ووطنه.

كما أكدت وزارة الخارجية أنها مستمرة في تقديم الخدمات اللازمة والمساعدة لكل المسافرين العالقين الذين لم يتمكنوا من العودة لأرض الوطن إيمانًا منها بضرورة خدمة المواطنين وأنها واجب وطني، بحسب الوزارة.

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