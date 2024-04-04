الخارجية تدعو المواطنين للتقدم لشغل وظائف لدى مفوضية الاتحاد الإفريقي

دعت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الوطنية، المواطنين للتقدم لشغل وظائف شاغرة في مفوضية الاتحاد الإفريقي، تم الإعلان عنها رسميا.

وبينت الوزارة أن المناصب المراد شغلها هي:

.الأمين التنفيذي المساعد للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. .

.رئيس قسم تنمية وإشراك الشباب للاتحاد الافريقي.

. رئيس قسم ادارة المرافق للاتحاد الافريقي.

. موظف رئيسي للبحوث وبناء القدرات.

وحثت الوزارة الليبيين الذين يأنسوا في أنفسهم القدرة والكفاءة لتولي هذه الوظائف حسب الجدول المرفق للتقديم عليها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالتوظيف في مفوضية الاتحاد الأفريقي.