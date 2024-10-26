الخارجية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على إيران

أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، الاعتداءات العسكرية الهمجية على جمهورية إيران الإسلامية.

جاء ذلك في بيان لها قالت فيه: ” تُعرب وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن إدانتها بأشد العبارات الاعتداءات العسكرية الهمجية على جمهورية إيران الإسلامية، والذي يعد انتهاكاً ومخالفاً للقوانين والأعراف الدولية.

وأضاف البيان، “تؤكد الوزارة على موقف ليبيا الثابت في رفضها لاستمرار التصعيد في المنطقة، الذي يهدد أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها، وفي هذا الصدد تُحث المجتمع الدولي إلى القيام بواجبه لكبح الاعتداءات المتكررة والعمل على خفض مزيد من التوتر والتصعيد الإقليمي والدولي”.