الخارجية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على إيران

عين ليبيا | نُشر: السبت، 26 أكتوبر 2024 - 15:41 | آخر تحديث: 26 أكتوبر 2024 - 15:43 نُشر: السبت، 26 أكتوبر 2024 - 15:41
ليبيا
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صورة تظهر تصاعد الدخان من موقع عسكري في ضواحي طهران

أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، الاعتداءات العسكرية الهمجية على جمهورية إيران الإسلامية.

جاء ذلك في بيان لها قالت فيه: ” تُعرب وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن إدانتها بأشد العبارات الاعتداءات العسكرية الهمجية على جمهورية إيران الإسلامية، والذي يعد انتهاكاً ومخالفاً للقوانين والأعراف الدولية.

وأضاف البيان، “تؤكد الوزارة على موقف ليبيا الثابت في رفضها لاستمرار التصعيد في المنطقة، الذي يهدد أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها، وفي هذا الصدد تُحث المجتمع الدولي إلى القيام بواجبه لكبح الاعتداءات المتكررة والعمل على خفض مزيد من التوتر والتصعيد الإقليمي والدولي”.

آخر تحديث: 26 أكتوبر 2024 - 15:43
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