الخارجية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة تركية

أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، بأقوى العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة توساش التركية، المتخصصة في صناعات الدفاع والفضاء.

وأعربت الوزارة عن “تضامنها العميق مع الجمهورية التركية، حكومةً وشعبًا، في مواجهة هذا الاعتداء الإجرامي الذي يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي”.

وأكدت “الوزارة أن استهداف المنشآت الحيوية والصناعات الاستراتيجية يمثل تصعيدًا خطيرًا لا يخدم سوى الأطراف الساعية إلى زعزعة الأمن والسلام العالمي. وتدعو إلى تكثيف الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم البشعة، والتصدي بحزم لكل ما من شأنه تقويض استقرار الدول”.

وجددت وزارة الخارجية “التزامها بدعم التعاون الدولي في مواجهة التحديات الأمنية، وتؤكد على أهمية حماية البنى التحتية الحيوية وصناعات الدفاع والفضاء، باعتبارها ركيزة أساسية للأمن الوطني والدولي”.

وكان أعلن وزير الداخلية التركي علي ييرلي قايا، “أن رجلا وامرأة نفذا الهجوم المسلح على مقر شركة “توساش” للصناعات الجوية في العاصمة أنقرة وتم تحييدهما”.