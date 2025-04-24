ليبيا تستنكر الهجوم الإرهابي في جامو وكشمير: دعوة للتضامن الدولي ضد الإرهاب

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عن “إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة “بها لجام” في إقليم جامو وكشمير، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين قتلى وجرحى من المدنيين الأبرياء”.

وشددت الوزارة في بيانها على “رفضها القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين”، معبرة عن “خالص تعازيها لحكومة جمهورية الهند الصديقة وشعبها، ولأسر الضحايا، كما أعربت عن أمانيها بالشفاء العاجل للمصابين”.

وأمس الأربعاء، “لقي 28 شخصا في الهند مصرعهم وأصيب 11 آخرون إثر هجوم في منطقة جامو وكشمير شمالي البلاد”.